Sonntagsfrage: Union liegt in Allensbach-Umfrage nun bei 31,5 Prozent

Die Union legt einer neuen Allensbach-Umfrage zufolge deutlich zu. CDU und CSU kommen in der am Dienstag veröffentlichten Erhebung bei der sogenannten Sonntagsfrage zusammen auf 31,5 Prozent (plus zwei Punkte). Die Grünen erreichen 18 Prozent und verlieren gegenüber der Allensbach-Erhebung vom 16. Juni 3,5 Prozentpunkte. Die SPD landet bei 16,5 Prozent (minus 0,5), die FDP bei zwölf (plus eins) und die AfD bei 9,5 Prozent (plus 0,5). Die Linke kommt auf 6,5 Prozent (minus 0,5). Auf die sonstigen Parteien entfallen laut Umfrage sechs Prozent.