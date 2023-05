Sonntagstrend: AfD steigt in Umfrage auf höchsten Stand seit fünf Jahren

Die AfD erreicht in Umfragen den höchsten Stand seit fünf Jahren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommt die AfD bundesweit auf 17 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche und der höchste Stand seit Oktober 2018.