Sonntagstrend: SPD legt leicht zu – FDP verliert

Die SPD kann zum Jahresende in der Wählergunst leicht zulegen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar für „Bild am Sonntag“ erhebt, klettern die Sozialdemokraten auf 17 Prozent (plus ein Prozentpunkt). Die Union beendet das Corona-Jahr mit 35 Prozent (unverändert) klar als stärkste Kraft, die Grünen liegen mit 19 Prozent (unverändert) auf dem zweiten Platz.