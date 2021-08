Sonntagstrend: Umfrage: Union nur noch bei 26 Prozent, SPD steigt auf 18

Die Union verliert einer Wahlumfrage zufolge leicht an Zustimmung, die SPD legt hingegen zu. CDU/CSU kämen aktuell auf 26 Prozent der Stimmen und damit einen Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, berichtete die „Bild am Sonntag“ vorab unter Berufung auf den „Sonntagstrend“ des Instituts Insa.