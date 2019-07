Sonntagstrend: Union baut Vorsprung auf Grüne in weiterer Umfrage aus

Die Union hatte bereits in einem am Samstag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer von Forsa einen Prozentpunkt gewonnen und dort ebenfalls bei 27 Prozent gelegen. Die Grünen waren in dieser Umfrage auf 24 Prozent gekommen. Auch in dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hatten Union (28 Prozent) und Grüne (25 Prozent) drei Prozentpunkte getrennt.