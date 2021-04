Sorge vor kontraproduktiven Folgen „Die Polizei kann Ausgangssperren nicht lückenlos kontrollieren“

Nach einer Studie von Mobilitätsforscherinnen und -forscher an der Technischen Universität Berlin und dem Zuse-Institut kann eine Ausgangssperre am Abend und in der Nacht besonders Kontakte im Privatbereich reduzieren. In einer Studie von Mitte Januar simulierten sie, dass die Infektionszahlen im Freizeitbereich durch eine Ausgangssperre zwischen 20 Uhr und sechs Uhr halbiert werden könnten. Jedoch könne diese Maßnahme „relativ schnell stumpf werden“, warnten sie in ihrem Bericht von Mitte März – denn mittelfristig würden die Menschen sich dann einfach zu anderen Zeiten treffen, wodurch die Kontakte wieder zunehmen würden.