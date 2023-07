Sorgen in der Autoindustrie Das große Auto-Zittern hat begonnen

Gut so, finden die Arbeitnehmervertreter. Denn: „Sowohl in China als auch in den USA wird in Zukunft klar auf batterieelektrische Fahrzeuge gesetzt“, sagt Thorsten Gröger, IG Metall-Bezirksleiter in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und Verhandlungsführer der IG Metall beim Volkswagen-Haustarifvertrag. Die Politik müsse deshalb Anreize schaffen, um die Nachfrage nach E-Autos zu steigern, anstatt Kaufprämien zu früh zu reduzieren.



Gröger ist außerdem besorgt „über die Prioritätensetzung der aktuellen Regierung“. Konkret: den Fokus der FDP auf E-Fuels. Die seien knapp, teuer, praktisch nicht für Pkw verfügbar und zudem extrem ressourcenintensiv, meint der Gewerkschafter. „Dennoch verharrt die Regierung auf einem gelben Licht und vermittelt den Eindruck, dass dieses Thema von großer Bedeutung sei.“