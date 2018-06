Sozial oder liberal Wohin soll’s gehen, AfD?

Die Partei erwartet, dass Themen wie Armut im Alter vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im kommenden Jahr eine große Rolle spielen werden. Auch dass Konzepte in Sachen Pflege fehlen, monieren einige Delegierte, sie würden in ihren Wahlkreisen immer wieder danach gefragt. Höcke, so beschreibt er es, als er den Antrag vorstellt, will die AfD für den Wahlkampf im kommenden Jahr zur „Partei des solidarischen Patriotismus“ machen. Verknüpfe man das Thema soziale Gerechtigkeit mit dem der Identität, werde die AfD „zur stärksten Volkspartei“. In der aktuellsten Wahlumfrage steht die Partei in Sachsen auf Rang zwei hinter der CDU.