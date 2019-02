Sozialdemokraten Der SPD-Sozialplan würde die Bürokratie aufblähen

Ob die Pläne der SPD für einen „neuen Sozialstaat für eine neue Zeit“ jemals umgesetzt werden, ist vor der Sitzung des Koalitionsausschusses höchst ungewiss. Zu der grundsätzlichen Kritik an den SPD-Plänen, die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unmittelbar nach deren Veröffentlichung äußerte, ließe sich allerdings noch ein wesentlicher Punkt ergänzen: Was die SPD unter Schlagworten wie „Solidarität“, „Menschlichkeit“ und „Staat als Partner“ anpreist, bedeutete in der Umsetzung vermutlich nicht nur zusätzliche Leistungen für Arbeitslose, sondern auch ein weiteres Wachstum des Verwaltungsaufwands. Der neue Sozialstaat der SPD wäre ein Staat, der sich selbst mehr Aufgaben gibt, also wohl auch mehr Personal gönnt.