Sozialdemokraten Gegenkandidaten für Giffey und Saleh im Rennen um den Vorsitz der Berliner SPD

Giffey hatte am Mittwoch mit dem bisherigen Amtsinhaber und Regierenden Bürgermeister, Michael Müller bekanntgegeben, Vorsitzende der Berliner SPD werden zu wollen – in einer Doppelspitze mit Saleh. Dieser ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Müller hatte zuvor mitgeteilt, bei der am 16. Mai anstehenden Wahl nicht mehr für den Posten des Landesvorsitzenden anzutreten.