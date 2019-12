Sozialdemokraten Walter-Borjans: SPD will mit Wirtschaft Land voranbringen

Jene verschwiegen, dass Unternehmer in Gesprächen vor allem bessere Bildung, bessere Verkehrswege, einfachere Verwaltungsabläufe und Unterstützung bei der Aktivierung aller Talente unabhängig vom sozialen Status forderten. „Sie wissen, dass das Geld kostet – und sie sagen, dass das Geld so besser investiert ist als in Form von Steuersenkung für die Vermögendsten.“