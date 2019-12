Sozialdemokraten Walter-Borjans und Esken wollen SPD auf 30 Prozent bringen – Genossen dringen auf klare GroKo-Linie

Bereits einen Tag vor dem Parteitag legt die SPD-Führung letzte Hand an ihren Antrag zur Halbzeitbilanz der Großen Koalition. Der Parteivorstand soll den Entwurf am Donnerstagvormittag billigen. Esken und Walter-Borjans hatten das Papier nach dem gewonnenen Mitgliederentscheid in den vergangenen Tagen mit dem SPD-Präsidium überarbeitet. Unter anderem wollten die GroKo-Skeptiker festlegen, über welche Themen und Forderungen die SPD mit CDU und CSU erneut sprechen will.