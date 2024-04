Soziale Marktwirtschaft Die vierte Wirtschaftswende muss zuallererst eine Wachstumswende sein

Wie in allen drei vorangegangenen Wirtschaftswenden geht es nicht darum, das Pendel ins andere Extrem ausschlagen zu lassen, sondern wieder in die Mitte zu bewegen. Das Gleichgewicht zwischen freiheitlicher und regelbasierter Wirtschaft sowie angemessenem sozialen Ausgleich muss wieder hergestellt werden. Zentral ist dafür das Vertrauen in Unternehmer und Arbeitnehmer, die gesellschaftlichen Herausforderungen und Ansprüche – vom Schutz für das Klima bis hin zum sozialen Ausgleich – in ihrem marktwirtschaftlichen Rahmen im klassischsten Sinne des Wortes „regeln“ zu können. Nur mit einer solchen vierten Wende hin zu echter Sozialer Marktwirtschaft wird sie ihren historischen Siegeszug fortsetzen können.



Lesen Sie auch: „Unserem Land drohen Wohlstandsverluste in bisher nicht gekanntem Ausmaß“