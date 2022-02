Soziale Marktwirtschaft Warum viele Frauen mit dem Kapitalismus hadern

Das ist besorgniserregend – denn offenbar bietet das System aus Sicht der Frauen eben nicht Chancen für alle. Die befragten Männer zweifeln auch, aber deutlich seltener. Zwar nennt die Erhebung keine Gründe, doch die Unterschiede verwundern nicht angesichts der Eindrücke, die auf (nicht nur junge) Frauen wirken. Eine Auswahl: In Unternehmen versucht man(n), die Frauenquote zu umgehen – jüngstes Beispiel: der Maschinenbauer Deutz. Branchenübergreifend verdienen Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger pro Stunde als Männer. Kinderbetreuung bleibt, gerade in der Pandemie, meist an den Müttern hängen.