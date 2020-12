Soziale Marktwirtschaft Was würde Ludwig Erhard heute in der Krise tun?

Das heißt konkret?

Gerade angesichts des Klimawandels brauchen wir technologischen Fortschritt für neue, bessere, ökologisch effizientere Problemlösungen. Es ist richtig, Unternehmen zu helfen, die durch pandemiebedingte Staatseingriffe unverschuldet in Not geraten sind, aber auch das kann nur vorübergehend sein. Am Ende zahlt immer der Steuerzahler und dessen Möglichkeiten sind endlich.



Wir erleben jetzt in der Coronakrise, dass Lieferketten reißen und unser arbeitsteiliges Wirtschaftssystem erschüttern. Müssen wir die Globalisierung neu denken?

Wirtschaft ist immer ein dynamischer Prozess. Wir müssen nach der Krise sicher manches anders organisieren, aber wir sollten nicht unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung an sich infrage stellen. Die Wurzel des Wohlstands liegt in der Arbeitsteilung, innerhalb einer Volkswirtschaft und auch im internationalen Rahmen. Wir brauchen auch nach Corona eher mehr Wettbewerb und Arbeitsteilung als weniger. Allerdings sollte an manchen Stellen die Abhängigkeit von einzelnen Ländern und Lieferanten verringert und stärker diversifiziert werden. Das ist aber eine Management-, keine Systemfrage.