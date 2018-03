Soziale Medien: Warum deutsche Facebook-Nutzer schlechte Karten im Datenskandal haben

Facebook unterstrich am Freitag erneut seine Bereitschaft, Konsequenzen zu ziehen. „Unsere Priorität ist es nun, die Vorfälle aus der Vergangenheit aufzuklären, Datenmissbrauch in Zukunft zu vermeiden und den Menschen mehr Kontrolle zu geben“, erklärte Semjon Rens von Facebook Deutschland. Bereits seit 2014 hätten Apps nur noch einen limitierten Zugriff auf Nutzerdaten. Dieser werde weiter eingeschränkt. Rens stand am Freitag mit weiteren Facebook-Vertretern in Berlin dem Bundestags-Ausschusses Digitale Agenda Rede und Antwort.