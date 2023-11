Soziale Medien Wie Tiktokerinnen zu jüdischem Leben aufklären

18. November 2023 | Quelle: dpa

Die jüdische Tiktokerin Rica Allam nimmt ein Video über die Herrstellung von Challah zum Shabbat auf. Bild: Bild: dpa

In kurzen Videos teilt Rica Allam auf Tiktok ihr Leben als Jüdin in Deutschland. Auf der Kurzvideoplattform erklärt die 31-Jährige ihren rund 36.000 Followern zum Beispiel was bei ihrer Familie am Schabbat auf den Tisch kommt, wie man Challah - ein Zopfbrot - in Regenbogenfarben backt, welche Traditionen zum jüdischen Sukkot-Fest gehören. Manche Videos werden nach Angaben der Plattform mehr als 100.000-mal angesehen.