In der zweiten Welt regieren Unsicherheit und Angst. Die Hälfte der Bürger empfindet soziale Ungerechtigkeit und Armut als wichtigstes politisches Problem. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sorgen sogar 83 Prozent der Menschen. In diesem Land besitzen die 45 reichsten Haushalte so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und auch der soziale Aufstieg geht kaum voran: Von 100 Arbeiterkindern schaffen es noch immer nur 27 an die Universität.