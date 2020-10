Soziale Verantwortung Lieferkettengesetz: Heil und Müller erhöhen den Druck

Es gibt aber eben auch Unternehmen, die das anders sehen. Sie halten sich bereits an gewisse Standards, für sie wäre es daher besser, es würde eine gemeinsame Regelung geben. So wünscht sich auch Adidas-Vorstandsmitglied Martin Shankland ein europäisches Gesetz: „Das würde für einen fairen Wettbewerb sorgen“, sagte er am Dienstag in Potsdam. Minister Müller betonte, dass der Markt Regeln brauche, „sonst wird die Globalisierung zum Neokolonialismus.“



Heil versuchte, die Gegner des Gesetzes zu beruhigen. Kleine und mittelständische Unternehmen sollen nicht betroffen sein. Vielmehr gehe darum, weltweit tätige Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern zu verpflichten, die Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards bei Lieferanten zu garantieren.