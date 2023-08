Soziales Außenministerin Baerbock ermöglicht günstigeren Schulstart

Dieses Jahr seien mehr als 40 neue oder neuwertige Ranzen und Schulmaterial eingegangen, die an Kinder der Awo-Kita „Kinderland” im Potsdamer Plattenbau-Viertel Am Schlaatz weitergegeben werden. Baerbock hat ihren Wahlkreis in Potsdam und lebt mit ihrer Familie in der Landeshauptstadt.