Soziales DGB-Chefin Fahimi: Rentenniveau „für immer” garantieren

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist offen dafür, die Basis für die gesetzliche Rentenversicherung zu verbreitern. „Ich finde es zum Beispiel sehr gut, dass es auf breiteren Beinen steht”, hatte der SPD-Politiker am Mittwoch in der Sendung „Frühstart” von RTL/ntv gesagt und betont: „Wir werden in Deutschland auch darüber diskutieren, wie wir langfristig auch weitere Gruppen in den Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung einbeziehen.”