Soziales Experten warnen vor Finanzierungsproblemen bei der Rente

15. August 2023 | Quelle: dpa

Eine ältere Frau öffnet ihr Portemonnaie. (Archivbild) Bild: Bild: dpa

Berater von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warnen vor Finanzierungsproblemen bei der Rente. Schon in den 2040er Jahren drohe mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente zu fließen, schrieb der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats, Eckhard Janeba, in einem Brief an Habeck unter Berufung auf ein früheres Gutachten.