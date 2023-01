Soziales Heil: Auszahlungen des Bürgergelds laufen „reibungslos”

07. Januar 2023 | Quelle: dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist mit der Einführung des Bürgergeldes zufrieden. Bild: Bild: dpa

Wenige Tage nach dem Start des neuen Bürgergelds hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine positive erste Bilanz gezogen. „Die Auszahlungen laufen reibungslos”, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das Bürgergeld hatte zum 1. Januar Hartz IV in seiner bisherigen Form abgelöst. Die Regelsätze der Grundsicherung sind um rund 50 Euro gestiegen. So gibt es für alleinstehende und alleinerziehende Leistungsberechtigte nun 502 Euro im Monat.