Soziales Heil: Hartz IV ist bald Geschichte

Weitgehend unangetastet blieben die Teile der Reform, die zu einem stärkeren Kümmern der Jobcenter führen sollen. Sie sollen am 1. Juli starten. Individuell soll künftig ausgelotet werden, welche Qualifizierung oder Umschulung Betroffene machen müssen, so dass sie wieder auf eigene Beine kommen. Gestrichen werden soll der Vorrang der Vermittlung in Arbeit – beendet werden soll der vielkritisierte „Drehtüreffekt“ von Jobcenter zum Helferjob und zurück.



