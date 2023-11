Soziales Heil: Kosten für Grundsicherung werden wieder sinken

12. November 2023 | Quelle: dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil informiert in der Bundespressekonferenz über geplante Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration. Bild: Bild: dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die erwarteten höheren Ausgaben des Staats für das Bürgergeld in Deutschland verteidigt. Die Gründe für gestiegene Kosten lägen vor allem in der hohen Inflation, einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung und der Versorgung ukrainischer Geflüchteter, sagte Heil in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal „T-Online”.