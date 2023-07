Soziales Kanzler gegen weitere Anhebungen des Renteneintrittsalters

Scholz wies auch Überlegungen zu einem Aus der Rente mit mindestens 63 Jahren für lang Versicherte zurück. Wenn jemand, „der ganz lange ganz fleißig war”, etwas früher ohne Abschläge in Rente gehen könne, sei das ein Stück Gerechtigkeit. „Gut, dass es so ist.” Aus der CDU war kürzlich ein Vorstoß für ein Ende der „Rente mit 63” gekommen. Sie zielt auf „besonders langjährig Versicherte”, die mindestens 45 Jahre Beiträge eingezahlt haben. Vor 1953 Geborene konnten ohne Abschläge mit 63 in Rente gehen. Für Jüngere steigt die Altersgrenze.