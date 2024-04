Soziales Lang: Keine Diskussion bei Kindergrundsicherung mehr nötig

Zuvor hatte Familienministerin Lisa Paus dabei Einsparpotenziale benannt. „Damit ist klar, es wird keine 5000 neuen Stellen geben. Und so gibt es auch keinen Grund, dass die Debatte sich weiter an dieser Zahl aufhängt“, sagte sie am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“. Ihre Parteifreundin Paus habe damit gezeigt, dass sie Kompromisse suchen könne.