Soziales Linke widerspricht Lindner: Kinderarmut nicht importiert

21. August 2023 | Quelle: dpa

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, spricht beim Ministerdialog am Tag der offenen Tür der Bundesregierung mit Besuchern. Bild: Bild: dpa

Die Linke fordert von der Ampel-Koalition ein Ende des Streits über die Kindergrundsicherung und mehr Geld für die geplante Sozialleistung. Mit den nun erwogenen 3,5 Milliarden Euro lasse sich die Kinderarmut in Deutschland nicht bekämpfen, sagte Parteichefin Janine Wissler am Montag in Berlin. Rund 2,8 Millionen Kinder seien betroffen oder gefährdet.