Auch Klimaaktivisten prangern seit längerem die Schieflage an. So blockierten am heutigen Samstag mehrere Hundert Klimaschutz-Demonstranten den Privatjet-Bereich des Flughafens der niederländischen Stadt Eindhoven. Etwa 80 von ihnen wurden festgenommen, weil sie Aufforderungen der Polizei zum Verlassen des Geländes nicht nachkamen, wie die Nachrichtenagentur ANP meldete. Mitglieder der Gruppierung Extinction Rebellion hatten nach Polizeiangaben ein Loch in den Zaun geschnitten. Laut ANP waren schätzungsweise bis zu 500 Demonstranten beteiligt.