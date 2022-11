Soziales Renten sollen 2023 laut Medienbericht steigen

05. November 2022 | Quelle: dpa

Die Renten sollen 2023 steigen. Bild: Bild: dpa

Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich nach Angaben der „Bild am Sonntag” auf eine Erhöhung ihrer Bezüge im kommenden Jahr einstellen. Wie die Zeitung am Samstagabend (online) auf der Grundlage des neuen Rentenversicherungsberichts berichtete, sollen die Renten zum 1. Juli 2023 um 3,5 Prozent im Westen und um 4,2 Prozent im Osten Deutschlands steigen.