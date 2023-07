Soziales SPD-Fraktion will „große Aufschläge” zur Rente

21. Juli 2023 | Quelle: dpa

Zwei Senioren stehen mit Gehhilfen und Rollator auf dem Wochenmarkt in der Leipziger Innenstadt. Bild: Bild: dpa

Die SPD im Bundestag macht sich für weitreichende Reformen bei der Rente in Deutschland stark. „Mir ist wichtig, dass wir beim Thema Rente in dieser Koalition gemeinsam große Aufschläge machen”, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast am Freitag in Berlin. Sie gehe davon aus, dass das Bundessozialministerium bald entsprechende Gesetzesvorschläge für ein Rentenpaket vorlege. Minister Hubertus Heil (SPD) hatte die Vorlage der Vorschläge bereits mehrfach angekündigt.