Soziales Steinmeier: Anstrengungen für Wohnungslose weiter notwendig

21. Juli 2023 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender unterhalten sich im Zentrum am Zoo mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der neuen Kinderakademie der Berliner Stadtmission. Bild: Bild: dpa

Beim Besuch einer Begegnungsstätte für arme Menschen in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betont, wie wichtig solche Unterstützungsangebote sind. „Unsere Anstrengungen gegen Wohnungslosigkeit dürfen nicht nachlassen”, sagte das Staatsoberhaupt am Freitag im sogenannten Zentrum am Zoo der Berliner Stadtmission. Manche Menschen in Deutschland lebten unter Umständen, die für viele kaum vorstellbar seien, sagte Steinmeier und betonte: „Wir brauchen Begegnungsstätten, in den Menschen sich über soziale Milieus hinweg treffen.”