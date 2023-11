Soziales Streit im Bundestag über die Kindergrundsicherung

Einen ähnlichen Ton schlug die stellvertretende CDU-Vorsitzende, Silvia Breher, an. „Es gibt nur noch eine einzige Anlaufstelle, sagen Sie, Frau Ministerin”, sagte Breher. „Vielleicht kennen Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf nicht. Kinder leben nicht alleine, sondern in der Familie.” Eltern von Kindern im Bürgergeldbezug blieben im Jobcenter. „Die Kinder stellen dann die Anträge bei der Familienkasse. Bildung und Teilhabe bleibt aber in kommunaler Zuständigkeit”, sagte Breher.