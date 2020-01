Sozialpolitik CDU-Wirtschaftsrat fordert weitere Senkung des Arbeitslosenbeitrags

„Die Reserven in der Arbeitslosenversicherung, ein weiterhin sehr robuster Arbeitsmarkt und die drastische Verringerung der Arbeitslosenzahl seit 2005 eröffnen die Chance für eine spürbarere Beitragssenkung.“ Leider suche Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) immer wieder nach neuen Auf- und Ausgaben für die Bundesagentur für Arbeit. „So plant er, die öffentlichen Ausgaben für Weiterbildungen nochmals aufzustocken oder Kurzarbeitergeld leichter auszuzahlen. Damit würde die Behörde in Nürnberg in einen gigantischen Qualifizierungsapparat verwandelt.“ Berufliche Weiterbildung sei aber primär eine Aufgabe der Unternehmen.