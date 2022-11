Sozialreform Streit um Bürgergeld soll im Schnellverfahren gelöst werden

17. November 2022 | Quelle: dpa

Die Union hat die Vorlage von Hubertus Heil abgelehnt. Bild: Bild: dpa

Der Streit um das geplante Bürgergeld soll in der kommenden Woche in einer abendlichen Sitzung gelöst werden. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, der einen Kompromiss zu dem Sozialgesetz finden soll, werde am kommenden Mittwoch um 19.00 Uhr zusammentreten, wie der Bundesrat in Berlin mitteilte.