 Sozialstaat: CDU-Arbeitsmarktexperte verlangt Hartz-IV-Reform

Auch er setzt dabei auf Qualifizierung, betont aber auch verstärkt verpflichtende Ansätze. „Personen, die das 40. Lebensjahr nicht vollendet haben, müssen eine Berufsausbildung in Angriff nehmen“, heißt es in dem Vorschlag des CDU-Abgeordneten etwa. In den Jobcentern will Whittaker erreichen, dass die einzelnen Betreuer für deutlich weniger Arbeitslose zuständig werden.