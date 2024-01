Sozialstaats-Debatte „Es verfestigt sich die Annahme, dass sich arbeiten nicht mehr lohnt“

Ängste wie diese seien es, die mit der Bürgergelderhöhung, der Inflation und dem Spardruck der Bundesregierung dazu führen, dass es nun zur großen Debatte um die Grundsicherung gekommen ist, sagt Alexander Spermann. Der Volkswirt lehrt an der FOM Hochschule in Köln sowie an der Universität Freiburg. Er meint: „Es verfestigt sich die Annahme, dass sich arbeiten nicht mehr lohnt.“ Zwar sagt auch Spermann, dass mit der Erhöhung des Bürgergeldes der Arbeitsanreiz abnehme. Vergessen werde aber, dass zum Ende der Hartz-IV-Zeit die Erhöhungen „skandalös lächerlich geringe Beträge“ waren. „Davon konnte man sich vielleicht zwei Espressi kaufen.“



Lesen Sie auch: Ja, Arbeit lohnt sich noch!



Dennoch: Es scheint einen Schritt zurück in Richtung der alten Hartz-IV-Denke zu gehen. „Der eigentlich abgeschaffte Vermittlungsvorrang wird jetzt wieder aus der Schublade geholt“, bilanziert Spermann. Denn um das Haushaltsloch zu stopfen, will die Bundesregierung beim Bürgergeld sparen. Dafür fällt der erst im Juli 2023 eingeführte Bürgergeld-Bonus in Höhe von 75 Euro monatlich dem Rotstift zum Opfer. Ihn bekamen Bürgergeldempfänger, wenn sie an Weiterbildungsmaßnahmen teilnahmen. Auch werden Sanktionen verschärft. Zudem sollen ukrainische Geflüchtete schneller in eine Arbeit vermittelt werden. Sinnvoll, wie Spermann sagt. „Auch neben einem Job können Sprachkurse absolviert werden.“ Ersparnis durch die Maßnahmen insgesamt: rund 750 Millionen Euro.