Sozialstaatsdebatte Steigen die Löhne wirklich kräftiger als das Bürgergeld?

Für die Autorinnen und den Autor jedenfalls ist ihr Fazit eindeutig: Erst mit der Regelbedarfserhöhung 2024 habe es eine Angleichung an die Nettogehälter des Jahres 2023 gegeben. Gleichzeitig sei keine Angleichung an die Nettogehälter des Jahres 2024 zu erwarten, denn die würden in diesem Jahr ebenfalls (in noch unbekannter Höhe) steigen. „Vor diesem Hintergrund fällt die Entwicklung der Regelbedarfshöhe, insbesondere in den letzten Jahren, nicht so massiv aus, wie es teilweise propagiert wird“, schließen sie.