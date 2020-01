Sozialstandards EU-Kommission kritisiert deutschen Mindestlohn als zu niedrig

Genau das ist nach Ansicht der EU-Kommission bisher nicht der Fall. In dem Dokument zur Konsultation, das der WirtschaftsWoche vorab vorliegt, betont die EU-Kommission, dass der deutsche Mindestlohn Empfänger in die Bedürftigkeit abrutschen lassen kann. „Zu den Ländern, in denen der Mindestlohn nicht ausreicht, um vor dem Armutsrisiko zu schützen, zählen Länder, in denen der Mindestlohn – gemessen am Median – relativ niedrig ausfällt“, heißt es in dem Dokument, das neben Deutschland auch Tschechien, Estland und Malta als Problemfälle benennt. In Deutschland erreicht der Mindestlohn nicht einmal 50 Prozent des Medianlohns, in Frankreich und Bulgarien dagegen über 60 Prozent.