Spahn will höhere Beiträge für Kinderlose Schluss mit der Benachteiligung von Eltern!

Wer als Kinderloser all das Geld, das Eltern für die Versorgung eigener Kinder ausgeben, in den Aufbau eines privaten Vermögens oder einer privaten Altersversorgung zusätzlich zu seinen Rentenbeiträgen steckt, kann auf einen finanziell deutlich besser abgesicherten Lebensabend hoffen als Eltern. Deren wenige Kinder müssen als künftige Arbeitnehmer dann umso mehr Rentenbeiträge und Steuern zahlen. In dieser Gesellschaft profitiert also tatsächlich derjenige am meisten von Kindern, der keine hat. Das wissen Politiker aller Parteien und Ökonomen seit mindestens drei Jahrzehnten. Geschehen ist nichts.