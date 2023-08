Spanien: Ministerpräsident Sanchez will wieder Regierung bilden

In Spanien will der amtierende Ministerpräsident Pedro Sanchez eine neue Regierung bilden. Wahlsieger Alberto Nunez Feijoo hat bislang keine Mehrheit im Parlament gefunden. „Ich werde das Parlament um das Vertrauen bitten, eine fortschrittliche Regierung zu bilden“, kündigte der Generalsekretär der sozialistischen PSOE am Mittwoch vor Abgeordneten seiner Partei an.