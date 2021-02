Spanische Grippe „Die Menschen haben weniger panisch reagiert als heute“

Nach der Hyperinflation von 1923 und einer Währungsreform 1924 folgten die viel zitierten „goldenen Zwanzigerjahre“. Was waren damals die ökonomischen Antriebskräfte?

Die jahrelang aufgestauten Konsumwünsche entluden sich in einer stark wachsenden Güternachfrage. Die Unternehmen erhöhten mit einem scharfen Rationalisierungskurs ihre Effizienz und übernahmen amerikanische Management- und Produktionsmethoden. Das sehr hohe Zinsniveau schließlich lockte amerikanisches Kapital an. Doch eines darf man rückblickend nicht vergessen: Trotz aller Stabilisierung ab 1924 lag der Lebensstandard der Deutschen in den 1920er Jahren nicht über dem Vorkriegsniveau von 1913.



