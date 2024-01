SPD Auf den Kanzler kommt es an? Ja, leider, sagen die Genossen

Da kippt gerade was. Die ersten zwölf, achtzehn Monate seiner Regierungszeit konnte man in der SPD noch eine Grundimmunisierung gegen politische Panik feststellen. Hatten nicht schon im Wahlkampf 2021 so ziemlich alle (Journalisten eingeschlossen) über die Kanzlerambitionen von Scholz gelächelt? Es kam bekanntlich anders – und das hat nicht nur beim heutigen Regierungschef das Selbstbewusstsein weiter genährt, es besser zu wissen und zu können als alle anderen. Es hat auch bei notorisch nörgeligen Sozialdemokraten lange Zeit für Zufriedenheit und Unerschütterlichkeit gesorgt: Am Ende wird schon alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, dann war es eben noch nicht das Ende.