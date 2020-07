SPD-Chefs Esken und Walter-Borjans loben Zusammenarbeit mit der Union

Die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken haben die Zusammenarbeit mit der Union in der Bundesregierung gelobt. „Ich war nie auf Teufel komm raus für den Bruch der Koalition“, sagte Walter-Borjans in einem Doppelinterview der „Welt am Sonntag“. Er habe gesagt, es müsse Korrekturen geben. „Da haben wir einiges erreicht – schon vor, aber besonders in der Coronakrise.“ Die Menschen erwarteten jetzt, dass die Regierung alles dafür tue, das Land aus der Krise zu führen. „Der Koalition ist das bisher gut gelungen.“