SPD Danke schön, Genossen!

Wer sich schon länger mit der SPD beschäftigt, konnte nicht überrumpelt werden. Die Sozialdemokraten befinden sich seit vielen Jahren in einem politischen Selbstfindungsprozess. Sie hadern unablässig mit der Agenda-Vergangenheit. Sie neiden den Grünen deren ökologische Kernkompetenz. Sie sind verstört von Gewerkschaftern und Arbeitern, die die AfD in Erwägung ziehen. Und sie verzweifeln an einer Union, die doch stets so wenig will und dafür vom Wähler meist so viel bekommt.