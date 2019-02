 SPD: Die Hartz-IV-Abwicklung

Die neue Zeit zieht bisher nicht so mit der SPD, und auch mit dem Schreiten Seit' an Seit' klappt es anno 2019 nur bedingt. Dennoch kommen die Mitglieder des Vorstands am Sonntag recht frohen Mutes zur Klausur in das Willy-Brandt-Haus, um die Weichen zu stellen für ein enorm wichtiges Jahr. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagt, ein Jahr lang habe man in die Partei hinein gehorcht, rund 10 000 Vorschläge und Ideen ausgewertet. „Wir schauen nach vorn“, betont er. Erfreut werden am Sonntag Umfragen herumgereicht, wo der rote Balken der ältesten Partei nicht mehr ganz so klein ist, doch über immer noch katastrophale 17 Prozent kommt man bisher nicht hinaus.