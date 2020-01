SPD-Europapolitikerin Katarina Barley will Polen im Streit um Justizreform mit „empfindlichen Geldstrafen“ drohen

Barley bezeichnete die polnische Justizreform als nicht hinnehmbar. Sie untergrabe Grundsätze des Gemeinschaftsrechts: „Wenn sich europäisches und nationales Recht widersprechen, gilt der Grundsatz, dass Europarecht angewendet werden muss.“ Im Gesetz, das am Mittwoch in Polens zweiter Parlamentskammer, dem Senat, debattiert wird, stehe aber die Formulierung: „Polnische Richter müssen polnisches Recht anwenden.“ Damit wird polnischen Richtern Barley zufolge de facto verboten, europäisches Recht anzuwenden: „Diesen Angriff auf das Rechtsstaatsprinzip in Polen und der EU müssen wir vereiteln.“