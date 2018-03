SPD: Gabriel will nicht um jeden Preis Außenminister bleiben

Am Dienstag war Martin Schulz mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Parteichef zurückgetreten. Der Parteivorstand übergab das Amt noch am selben Abend kommissarisch an den ersten Bürgermeister Hamburgs und Parteivize, Olaf Scholz. Am 22. April soll dann Andrea Nahles als neue SPD-Chefin von einem Sonderparteitag gewählt werden.