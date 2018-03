SPD: Hündin darf nicht über GroKo abstimmen

„Bild“ berichtete am Dienstag, beim zuständigen Ortsverein in Berlin sei kurz vor der Frist für Parteieintritte, die noch zur Teilnahme am Mitgliedervotum über eine neue große Koalition berechtigen, ein Online-Eintrag eingegangen, der zum Eintritt der Hündin Lima geführt habe. Ausgefüllt war der Antrag laut SPD mit einem Frauennamen, korrekter Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung und Mail-Adresse. Auch wenn „Lima“ erst drei ist, wurde das Alter in dem Formular vom Geburtsdatum her mit 21 angegeben – „gerechnet in Hundejahren“, wie „Bild“ schreibt. „Es ist kein Hund in die SPD eingetreten“, erklärte der SPD-Sprecher mit Blick auf die in dem Antragsformular gemachten Angaben.