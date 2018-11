SPD im Umbruch Nahles will SPD-Parteitag nicht vorziehen

Nach den beiden herben Niederlagen der SPD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ist in der Partei der Streit über die große Koalition wieder voll entbrannt. Im Lager der sogenannten Groko-Gegner wird nicht nur offen für das rasche Ende von Schwarz-Rot geworben. Es mehren sich auch die Stimmen derer, die einen Neuanfang an der Parteispitze verlangen. Der Unmut hat längst die Parteispitze erreicht. Bei einer zweitägigen Klausur, die am Sonntag beginnt, will Nahles den Vorstoß abwehren, den für Ende 2019 geplanten Parteitag samt Wahlen vorzuziehen und damit früher als geplant über Nahles‘ Zukunft sowie wohl auch über die der großen Koalition zu entscheiden. SPD-Urgestein Peer Steinbrück verlangt „jemanden wie den US-Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders“ an der SPD-Spitze.